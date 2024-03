Appassionato e abile suonatore al piano, Lapadula ha festeggiato il recente gol in nazionale col Perù suonando Veridis Quo, brano dei Daft Punk. Già in passato aveva dimostrato le proprie doti da musicista, come quando nel 2017 si era esibito con Chopin

