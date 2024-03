Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, non potrà scendere in campo fino ad aprile 2025. Lo ha stabilito il Tribunale Sportivo Antidoping, che ha inflitto all'attaccante brasiliano del Flamengo una squalifica retroattiva di due anni, entrata in vigore in data 8 aprile 2023. L'ex Inter è stato accusato, con 5 voti a favore e 4 contrari, per tentata frode all'antidoping, in violazione dell'articolo 122 del codice in materia, che prevede la "frode o tentativo di frode in qualsiasi fase del processo di controllo". Le ragioni sono da ricercare nel ritardo di diverse ore con cui Gabigol avrebbe svolto il test incriminato nel centro sportivo del Flamengo, a differenza degli altri suoi compagni di squadra coinvolti, e nel mancato rispetto delle procedure previste, avendo rifiutato di essere accompagnato per il prelievo dell'urina, avendo preso la provetta da solo senza essere autorizzato e avendola poi restituita aperta.

