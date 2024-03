L'emozionante messaggio del classe 2006, che da luglio vestirà la maglia del Real Madrid, per il fratello minore Noah. "Nel momento in cui dimentichiamo da dove veniamo, rischiamo di perdere la strada. Ecco perché ti faccio questo dono della storia della nostra famiglia. Mamma che mangia il pane vecchio. Papà che dorme sotto la biglietteria. La mamma piange in bagno. Papà piange sul divano. Che tu possa tenerlo sempre nel tuo cuore" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Una lettera commovente, che arriva dritta al cuore. Dopo il gol segnato sabato contro l'Inghilterra, Endrick, giovane attaccante brasiliano, ha scritto una lettera indirizzata a suo fratello Noah, di 4 anni, sulla piattaforma online The Players' Tribune. Parole emozionanti che raccontano la storia - tra fame e sacrifici - di una famiglia. Quella del brasiliano, oggi al Palmeiras, ma già prenotato dal Real Madrid, che lo accoglierà il 21 luglio al compimento della maggiore età.

"Vado al Real, la squadra che prendo alla Play" "Caro Noah, ti voglio bene. Questa è la prima cosa, più importante di qualunque altra. Fin dal primo giorno sento che abbiamo avuto un legame speciale. Non te l'ho mai detto, ma quando stavi per nascere, in realtà aspettavi che io segnassi un gol. È vero, fratello. Io in quel periodo giocavo una partita importante, avevo appena 13 anni, ma tu non volevi ancora entrare in questo mondo. L'orologio ticchettava e ticchettava, e mamma e papà si chiedevano cosa stavi aspettando. Poi all'improvviso papà ricevette una telefonata dal suo amico che era alla partita. Disse: 'Douglas!! Douglas!! Endrick ha appena segnato!!'. E poi, in quell'esatto momento, tutto quello che hai sentito nella stanza d'ospedale è stato wwaaaaaaahhhhhhh!!!!!!. Finalmente sei uscito per festeggiare con me. Quando sono arrivato in ospedale, ti ho fatto un regalo di compleanno. Non avevo soldi per un giocattolo, ma ti ho preso la palla d'oro del torneo. Capisci? Nella nostra famiglia non siamo nati ricchi. Siamo nati nel calcio. Non so quando leggerai questa lettera, ma in questo momento hai quattro anni e le nostre vite stanno cambiando molto rapidamente. Nei prossimi mesi andrò in Spagna a giocare per il Real Madrid - sì, la squadra che prendo sempre alla PlayStation quando mi guardi. Ero convinto che ce l'avrei fatta e la mamma piange ancora quando se ne ricorda".

"Calcio ti ringrazio" La lettera prosegue così: "Prima non vivevamo in un appartamento elegante come adesso. Vivevamo in un posto chiamato Vila Guaíra e la nostra vita era molto diversa. Negli anni a venire sentirai tutto della nostra vita dagli altri e diranno che era tutto dolore e miseria. Ma la verità è che ho vissuto un'infanzia meravigliosa, grazie a Dio e grazie a tutto ciò che mamma e papà hanno sacrificato. E grazie al calcio, ovviamente".

"Mamma ha dormito sul pavimento per me" I sacrifici non sono mai mancati. Anzi. "Mamma ha lasciato la sua vita a casa per sostenere il mio sogno a San Paolo. Il club aveva spazio solo per me, ma lei ha detto che non potevo andare senza di lei. Papà è rimasto a lavorare e a mandarci i soldi, e lei si è trasferita da me in una casetta insieme ad alcuni miei compagni di squadra. Tutti sotto lo stesso tetto. Ma quando andavamo ad allenarci, non aveva nessuno con cui parlare. Non avevamo la TV o Internet in casa, quindi portava la Bibbia al parco e si sedeva e parlava con Dio da sola. Tutto quello che aveva in quel posto era una sedia. Ci metteva sopra la borsa e, quando andavamo a letto, dormiva su un materassino steso per terra. So che è difficile per te immaginare la mamma che dorme sul pavimento, ma questa è la verità. Questo è realmente accaduto. La prossima volta che la vedi, abbracciala e dille grazie, perché senza i suoi sacrifici non avremmo la vita che abbiamo oggi".

"Papà e le pulizie negli spogliatoi del Palmeiras" "Anche papà si è sacrificato molto. Dopo qualche mese venne a San Paolo per sostenerci, andò al Palmeiras e chiese al club qualsiasi lavoro potesse ottenere. Avevano un posto come addetto alle pulizie all'interno dello stadio. Da ragazzo aveva sempre sognato di essere in quello spogliatoio, quindi andava a lavorare con il sorriso. Lavorò lì per tre anni, prima raccogliendo la spazzatura attorno allo stadio e poi ottenendo la promozione per pulire lo spogliatoio della prima squadra. Diceva ai giocatori che un giorno suo figlio avrebbe giocato con loro".

"Il dentista a papà pagato dai giocatori" "Un giorno, il portiere Jailson notò che papà stava diventando sempre più magro. Nella mensa, gli addetti alle pulizie e il personale mangiavano con i giocatori e lui notò che papà mangiava solo zuppa. Quindi mise un braccio attorno a papà e ha detto: 'Ehi Douglas, dammi il tuo telefono, voglio chiamare tua moglie'. Chiamò la mamma e lei gli raccontò la storia di come papà si fosse bruciato la mano da bambino durante un barbecue e di come fosse stato così grave che quasi l'avesse persa. Gli somministrarono farmaci forti per combattere l'infezione e questo gli aveva indebolito i denti. Per cui poteva mangiare solo zuppa. Jailson raccolse soldi da tutti i giocatori e diedero a papà i soldi per farsi riparare i denti. Il suo sogno era mordere una mela: oggi, grazie a Dio, può mordere qualunque cibo voglia".

"Duro lavoro e tante lacrime" "Spero che tu capisca ora, fratello. La vita che stiamo vivendo adesso non è venuta fuori dal nulla. Ce la siamo guadagnata, con duro lavoro e tante lacrime. La mamma dice sempre che un singolo errore può far crollare tutto e ha ragione. Nel momento in cui dimentichiamo da dove veniamo, rischiamo di perdere la strada. Ecco perché ti faccio questo dono della storia della nostra famiglia. Mamma che mangia il pane vecchio, papà che dorme sotto la biglietteria, la mamma che piange in bagno, papà che piange sul divano. Che tu possa tenerlo sempre nel tuo cuore. Ti voglio bene fratello. Dal profondo del mio cuore".