Momento di grande tenerezza prima della partita tra i New York Bulls e l’Inter Miami. Con le squadre schierate prima del via sotto a un vero e proprio diluvio, i giocatori di casa si sono sfilati le giacche per riparare i bambini che li avevano accompagnati all’ingresso in campo, vestiti con la sola divisa del club e infreddoliti

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT