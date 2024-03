Il Centro universitario sportivo Cagliari ha sollevato Andrea Congiu dall'incarico di allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal (campionato C1 calcio a 5) per pesanti insulti di stampo razzista contro un avversario. L'allenatore a L'Unione Sarda: "Non nego di aver detto ciò che ho detto, ho sbagliato e mi assumo tutte le responsabilità". Il presidente: "Sono atterrito. Il razzismo deve essere contrastato attivamente" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Il Centro universitario sportivo (Cus) Cagliari ha sollevato "con effetto immediato" Andrea Congiu dall'incarico di allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal (campionato C1 calcio a 5), "in seguito al suo gravissimo comportamento durante un incontro di futsal a Villacidro, nel corso del quale rivolgeva ripetutamente pesanti insulti di stampo razzista all'indirizzo di un giocatore della Villacidrese Calcio, Sergio Rocha". Lo comunica, in una nota, la società che "si scusa profondamente con il calciatore Sergio Rocha e con la dirigenza della Villacidrese Calcio per l'accaduto e valuterà coi propri legali come tutelarsi rispetto a questo comportamento di inaudita gravità da parte di un suo tesserato".

"Ho sbagliato e mi assumo tutte le responsabilità" Sentito dal quotidiano L'Unione Sarda il tecnico si scusa: "Non nego di aver detto ciò che ho detto, perché negare sarebbe anche peggio. Ho sbagliato a dire ciò che ho detto e mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze. Con Sergio Rocha ci conosciamo bene, e da tanti anni, ci siamo anche abbracciati prima della partita. Non mi spiego perché poi in campo ha iniziato a provocarmi. Purtroppo ho reagito nel peggiore dei modi, rispondendo alle sue provocazioni gratuite nel modo sbagliato. Ho sempre insegnato ai miei atleti il rispetto e la lealtà. Anche sul lavoro ho tanti dipendenti stranieri. Il razzismo insomma non è qualcosa che mi appartiene, ma lo combatto".