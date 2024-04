A quasi un anno dall'addio al calcio giocato, la Svezia renderà omaggio a Ibrahimovic, suo miglior marcatore di sempre. L'occasione per celebrare le sue gesta sarà l'amichevole contro la Serbia in programma il prossimo 8 giugno

La Svezia ha deciso di rendere omaggio a Ibrahimovic, il suo miglior marcatore di sempre, il prossimo 8 giugno durante l'amichevole contro la Serbia alla "Friends Arena" di Solna. Non essendo un match di preparazione a Euro 2024, vista la mancata qualificazione della nazionale scandinava, l'intera giornata sarà dedicata a Zlatan. Il fuoriclasse di Malmoe aveva annunciato l'addio al calcio giocato quasi un anno fa, all'ultima giornata di campionato in un San Siro commosso. Lo svedese è tornato al Milan in qualità di uomo di fiducia del proprietario Cardinale.