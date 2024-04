L'attaccante portoghese è stato il protagonista principale della goleada dei gialloblù in casa dell'Abha, terminata 8-0. L'ex Juventus ha sbloccato il match all'11', raddoppiato al 33' e firmato il tris al 42'. In chiusura del primo tempo anche l'assist per la quinta rete firmata da Al-Sulaiheem. CR7 allunga nella classifica marcatori portandosi a 29 gol in 24 presenze, a +7 da Mitrovic dell'Al-Hilal

CR7 show in Saudi Pro League. L'attaccante portoghese è stato il principale protagonista della goleada dell'Al-Nassr contro l'Abha di Tatarusanu. I gialloblù si sono imposti per 8-0 in trasferta, con l'ex Juventus autore di una tripletta (condita da un assist) nel corso del primo tempo. Le prime due reti sono arrivate su calcio di punizione (all'11' e al 21'), mentre la terza con uno splendido pallonetto ai danni dell'ex portiere del Milan. In chiusura di tempo anche l'assist per il quinto gol di Al-Sulaiheem. In gol anche Sadio Mané, che ha segnato il momentaneo 4-0.