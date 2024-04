Il messaggio di Maxi Olivera

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Maxi Olivera ha scritto un messaggio su Instagram, aggiornando sulle sue condizioni. "Sto bene, grazie per i messaggi. A parte il dolore e qualche punto di sutura, tutto è andato per il meglio - ha rassicurato l'uruguayano -. Dispiaciuto per il risultato, meritavamo qualcosa in più. Ma c'è molta rabbia per il pessimo trattamento che hanno ricevuto i nostri fan, la nostra gente. Una vergogna". Olivera si riferisce a un altro episodio avvenuto all'inizio della partita, quando alcuni tifosi del Rosario Central hanno lanciato una recinzione contro i tifosi avversari. Sui fatti di Rosario è atteso un pronunciamento (e eventuali sanzioni) da parte della Conmebol.