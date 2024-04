Momenti di grande nervosismo per Cristiano Ronaldo. Nella semifinale di Supercoppa saudita, persa 2-1 contro l'Al-Hilal, il portoghese è stato espulso all'86' per aver colpito con una gomitata Al Bulayhi . Non contento, Ronaldo ha mimato un pugno nei confronti dell'arbitro, ma alla fine si è trattenuto. Le proteste sono continuate anche durante l'uscita dal campo , con l'ex Juventus che ha chiesto ai propri tifosi di applaudire sarcasticamente il direttore di gara.

Cosa rischia Cristiano Ronaldo

Ronaldo subirà con ogni probabilità una sanzione molto severa. Alla gomitata sul petto dell'avversario, che gli è costata la dodicesima espulsione in carriera, va aggiunto il pugno trattenuto nei confronti dell'arbitro. Da regolamento, la squalifica non dovrebbbe essere inferiore a 5 giornate, con il portoghese che rischia di non vedere il campo per diverso tempo.