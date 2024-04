Sheva in campo per l'Ucraina nella Kings League

Doppio annuncio per la Kings World Cup. Il torneo internazionale di calcio a 7 creato da Gerard Piqué, fondatore della Kings League, che si svolgerà dal 26 maggio all'8 giugno in Messico, ha una nuova squadra ospite: l’UA Steel dall'Ucraina. La squadra sarà presieduta da uno dei più grandi streamer e creatore di contenuti del Paese, Leb1ga, e vedrà la partecipazione della leggenda del calcio ucraino e italiano, Andriy Shevchenko. Tra i migliori giocatori della storia del calcio, con 496 partite e più di 200 gol per squadre come la Dinamo Kiev, il Milan e il Chelsea, Sheva torna a giocare in una competizione Kings dopo l’esperienza con l'Ultimate Mostoles nella prima parte della competizione, e lo fa in grande stile. L'ex stella mondiale nonché pallone d’oro, infatti, sarà presente in Messico per guidare la squadra ucraina UA Steel, con uno dei content creator ucraini più famosi. Mykhailo Lebiga, conosciuto sui social media come Leb1GA, conta più di 700.000 follower su Instagram e 300.000 sul suo account Twitch, e avrà l’opportunità di sfidare le migliori squadre del mondo, con un solo obiettivo: vincere la Kings World Cup al fianco dell’eroe nazionale Shevchenko.