Tevez, malore e ricovero per dolori al petto

Carlos Tevez è stato ricoverato nella notte in un ospedale di Buenos Aires. L’argentino accusava dei dolori al petto, ha chiesto assistenza medica ed è stato quindi portato in una clinica del quartiere di San Isidro, dove ha trascorso la notte. L’ex attaccante della Juventus aveva già degli accertamenti prenotati in ospedale, dove invece si è recato prima del previsto per i dolori al petto. Proseguirà gli esami in clinica a scopo precauzionale.