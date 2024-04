Doping, Tas sospende la squalifica di Gabigol

Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, può tornare a giocare con il Flamengo dopo che oggi il Tribunale di Arbitrato dello Sport (Tas) di Losanna ha sospeso la squalifica di due anni inflittagli per un caso di doping. Il 27enne Gabigol era stato sospeso dal Tribunale sportivo antidoping brasiliano a marzo, per "tentata frode" durante un controllo a sorpresa, effettuato a Rio presso la sede del club nell'aprile dello scorso anno. L'attaccante, tramite i suoi legali, si era rivolto al Tas che oggi ha deciso all'unanimità, con tre voti favorevoli e nessuno contrario, di autorizzarlo a giocare in attesa della conclusione della procedura.