Maradona, eredi chiedono spostamento salma

Non c'è pace per la salma di Diego Armando Maradona. Dopo le infinite perizie per determinare le cause e le responsabilità della morte avvenuta improvvisamente il 25 novembre del 2020, le figlie Dalma e Gianinna insieme all'ex compagna Veronica Ojeda, in rappresentanza del figlio minore del Pibe, Diego Fernando di 11 anni, ne hanno chiesto l'esumazione dal cimitero di "Bella Vista" di San Miguel e il permesso per trasportarla "fino al suo prossimo luogo di riposo eterno", il 'Memorial del Diez' nell'elegante quartiere di Puerto Madero, a Buenos Aires. In uno scritto presentato oggi presso il tribunale che indaga sulla morte del 'Pibe de Oro' si afferma che "essendo concluse tutte le perizie sui resti di Diego Maradona tutti gli eredi sollecitano di comune accordo che si autorizzi il suo trasporto "a un luogo più sicuro dove tutto il popolo argentino e i cittadini del mondo possano rendergli omaggio". Il processo per la morte di Maradona prenderà il via il 4 giugno e vede imputato con l'accusa di 'omicidio con dolo eventuale' il neurochirurgo Leopoldo Luciano Luque e tutto lo staff medico che aveva in cura la salute dell'idolo argentino dopo una delicata operazione per asportargli un ematoma subdurale alla testa.