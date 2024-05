Cristiano Ronaldo brilla anche nella Saudi Pro League. Nell'ultima partita dell'Al-Nassr contro Al Wahda, finita 6-0, il portoghese ha realizzato una tripletta, segnando al 5', al 12' e al 52'. Un vero e proprio show: è il capocannoniere assoluto del campionato, con 32 reti in 27 partite. I numeri sono dalla sua parte. CR7, infatti, era reduce da una doppietta realizzata contro l'Al Khaleej mercoledì 1° maggio, in King Cup: gara che l'Al-Nassr ha vinto per 3-1. Questo significa che il portoghese ha segnato 5 reti in 4 giorni. Da fine marzo sono tre le triplette realizzate dall'ex bianconero: una contro l'Al-Tai e l'altra contro l'Abha.