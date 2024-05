Lionel Messi entra nella storia della Mls. Nel 6-2 rifilato dal suo Inter Miami ai New York Red Bulls, l'argentino è stato capace di realizzare un gol, ma soprattutto di servire addirittura cinque assist. In questo modo ha battuto due record della Mls. Quello per il maggior numero di assist confezionati in una partita e quello per il maggior numero di contributi gol in una partita (6). Per rendere il suo risultato ancora più sorprendente, entrambi i record sono stati battuti durante la seconda metà della partita.