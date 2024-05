Nazionale

A sei settimane dal via dell'Europeo in Germania, il Comitato esecutivo dell'Uefa ha allargato a 26 i convocati per ogni nazionale. Spalletti quindi avrà la possibilità di portare in Germania 3 giocatori in più del previsto. Facciamo il punto di quelli che possono essere i probabili e i possibili convocati, tenendo presente che il ct convocherà 28/30 giocatori a fine maggio, per poi selezionarne da un minimo di 23 a un massimo di 26 per il torneo IL PROGRAMMA DELL'ITALIA FINO AI PROSSIMI EUROPEI