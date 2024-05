Nel congresso Fifa a Bangkok, il presidente Gianni Infantino ha parlato del Football Video Support, una nuova tecnologia in campo che possa essere d'aiuto agli arbitri nelle competizioni minori con meno risorse. "È una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, quindi sarà più alla portata di tutti". Il sistema è già stato sperimentato con successo. È importante sottolineare come il video supporto sia diverso rispetto al Var, che resterà in uso nei campionati più importanti

Durante il Congresso annuale della Fifa a Bangkok, Gianni Infantino ha parlato di un nuovo sistema tecnologico a supporto degli arbitri nelle categorie minori: il suo nome è Football Video Support. "È una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, quindi sarà più alla portata di tutti. Il sistema è già attivo". Non si tratta quindi di una modifica alla tecnologia del Var, già in uso nei campionati più importanti, ma piuttosto di un'introduzione di una nuova tecnologia in campo più semplice che possa essere d'aiuto agli arbitri nelle competizioni minori. "L'idea è che gli allenatori possano chiedere aiuto al Football Video Support in due occasioni e che i giocatori possano chiederlo a loro volta all'allenatore. Se la decisione iniziale venisse cambiata, non perderebbero gli slot e continuerebbero ad averne due". In questo modo il calcio si uniformerebbe ad altri sport, dove la video review avviene su chiamata del giocatore o dell'allenatore.