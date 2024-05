Esclusione illustre tra i convocati dell'Argentina, per le ultime due amichevoli che precedono la Coppa America. Lionel Scaloni ha diramato la lista per le gare contro l'Ecuador e il Guatemala, in programma rispettivamente il 9 e il 14 giugno verso la Coppa America, in programma questa estate. Tra i nomi, però, non si legge quello di Paulo Dybala, il grande escluso. Nella lista sono presenti cinque giocatori provenienti dal campionato di Serie A. Nello specifico: Martinez Quarta, Leandro Paredes, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez e Valentin Carboni. Scaloni ha tempo fino al 12 giugno per presentare i convocati ufficiali tra i quali, a meno di un dietrofront, non ci sarà Dybala.