Kings League, Totti scivola e sbaglia un rigore. VIDEO

Francesco Totti, ieri sera, ha debuttato alla Kings World Cup con i suoi Stallions, battendo per 3 a 2 i colombiani dei Medallo City , con un gol del presidente Blur dal dischetto (con il president penalty) e il gol (che valeva doppio) di Michele Trombetta, reduce dagli impegni nel campionato di Serie D con la squadra emiliana del Corticella. Serata dai due volti per l'ex capitano della Roma che ha sbagliato un rigore, scivolando al momento della battuta .

La Kings League è realtà

Il progetto Kings aggiunge un nuovo campionato con la nascita della Kings League Italia. L'annuncio è stato dato ieri sera da Gerard Piqué e lo streamer Blur poco prima della prima partita degli Stallions, la squadra italiana capitanata dall’ex stella della Roma, Francesco Totti, alla Kings World Cup che ha appena preso il via in Messico. La Kings League Italia è stata svelata con un divertente video in cu Zlatan Ibrahimovic è stato il protagonista assoluto dell'annuncio, insieme ad alcuni dei più grandi content creator del Paese che hanno partecipato come attori improvvisati.