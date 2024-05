Alquanto curioso quanto successo tra Renan Lodi e Neymar. Tutto è partito da uno scherzo del difensore dell'Al-Hilal che ha annodato le scarpette di Neymar. Non si è fatta attendere la risposta dell’attaccante che, per vendicarsi, ha deciso di bucare le gomme dell’auto del 26enne ex Atletico Madrid. Il tutto è stato raccontato con un post su Instagram dallo stesso Neymar che ha scritto: "Un giorno preda, un altro da cacciatore"

