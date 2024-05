Lacrime amare al termine della finale di King's Cup per Cristiano Ronaldo. Per l'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, sfuma nuovamente l'obiettivo del primo titolo di squadra al di fuori dell'Europa. Nonostante i 35 gol messi a segno in stagione, è arrivato solo il secondo posto in campionato alle spalle dell'Al Hilal e proprio l'Al Hilal ha sconfitto nuovamente l'Al Nassr nella finale della King's Cup, ovvero la Coppa d'Arabia, vincendo ai rigori dopo che i 90' erano terminati sull'1-1. Gara particolarmente combattuta e anche tesa viste le tre espulsioni comminate dall'arbitro.



Al Hilal già in vantaggio dopo 7' grazie alla rete di Mitrovic. Al 56' il rosso a Ospina per aver intercettato il pallone al di fuori della propria area sembrava complicare ulteriormente le cose all'Al Hilal che, tuttavia, a due minuti dalla fine è riuscito a trovare il pari (gol di Yahya) e ad allungare la sfida ai rigori, complice anche la doppia espulsione ad Al Bulayhi e a Koulibaly.



Tre i rigori falliti dall'Al Nassr con Telles, Al Hassan e Al Nemer, due quelli sbagliati dall'Al Hilal. Cristiano Ronaldo, presentatosi dal dischetto come secondo tiratore per i suoi non ha sbagliato. Tuttavia, alla fine del match che ha sancito la sconfitta dell'Al Nassr, l'ex campione di Real Madrid e Juventus è scoppiato in lacrime deluso dalla sconfitta, consolato da compagni e avversari.