SASSUOLO-ROMA 3-0

47' Falasca, 59' Cinquegrano, 65' Russo



Per la prima volta nella sua storia il Sassuolo è campione d'Italia Primavera. Mentre i grandi hanno registrato la prima retrocessione in B dopo 11 anni, ci pensano gli U-19 neroverdi a riscattarli trionfando nella finale contro la Roma. Uno schiacciante 3-0 al Viola Park, maturato interamente nella ripresa dopo un primo tempo di grande equilbrio. La partenza è di marca giallorossa, con Joao Costa sull'esterno che prova a seminare il panico e Pagano che manca di precisione in fase di finalizzazione, mentre il Sassuolo cresce col passare dei minuti e ha una grande occasione prima dell'intervallo sull'errore in impostazione di Keramitsis, ma Russo incrocia a lato.



Rientrati dagli spogliatoi, i ragazzi di Bigica si scatenano e mettono sotto i giallorossi. Il mancino al volo di Falasca, sulla respinta corta del portiere, sblocca il punteggio dopo appena un giro di orologio. La Roma reagisce subito ma colpisce il Sassuolo, ancora con un terzino e sempre sugli sviluppi di un corner. Questa volta decide il colpo di testa di Cinquegrano che il portiere Marin manda sulla traversa ma la stessa gli 'provoca' il rimbalzo sulla schiena del pallone che termina in rete. In totale confusione arriva anche l'errore di Oliveras che perde un pallone velenoso nei pressi della propria aria, Kumi appoggia per Russo che questa volta non sbaglia e fa 3-0. Completa la festa Theiner con tre super interventi nel finale, lo scudetto è neroverde.