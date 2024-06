In seguito alla partnership annunciata alla fine dello scorso anno tra la Uefa e il Groupe Amaury, proprietario delle società di comunicazione France Football e L'Équipe, per la co-organizzazione della cerimonia del Pallone d'Oro a partire dal 2024, sono state rivelate la data e la sede della premiazione di questa stagione. La 68esima edizione della cerimonia si svolgerà lunedì 28 ottobre presso il Théâtre du Châtelet di Parigi, situato in Place du Châtelet sulle rive della Senna. Consegnato annualmente da France Football dal 1956, il Pallone d'Oro è il più prestigioso riconoscimento che un calciatore possa ricevere in carriera.