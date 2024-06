Un sito tutto nuovo pensato come punto di riferimento online per gli amanti del gaming competitivo. Tornei su diversi titoli di gioco, corsi realizzati da pro player e coaching dedicati. "La nostra sfida è promuovere il settore eSport a livello culturale" – ha detto il fondatore e pro player Mattia "Lonewolf92" Guarracino

Da "semplice" gamer appassionato a player professionista, si può? Questo è uno dei tanti obiettivi di Esports Academy, che ha lanciato la nuova piattaforma dedicata a tutti gli amanti degli eSport. Su https://www.esportsacademy.it/ i 25mila utenti già iscritti potranno – tra le altre cose – migliorare le loro abilità per diventare sempre più forti sui loro giochi preferiti, tramite tornei, corsi e coaching dedicati con professionisti qualificati.

Esports Academy nasce nel 2017 da un’intuizione di Mattia “Lonewolf92” Guarracino (sei volte campione italiano di FIFA e primo pro player ad essere ingaggiato da una squadra di calcio, oltre che spesso commentatore tecnico per gli eventi eSport su Sky Sport) e Massimiliano Renzi, che ora si propongono di fornire all’utente uno spazio eSport a 360°.

L’appassionato potrà trovare quindi tornei su diversi titoli di gioco, corsi e coaching, ma non è finita qui, perché c’è anche la possibilità per le aziende di collaborare per tornei o campagne di comunicazione. Inoltre la piattaforma prevede anche un marketplace totalmente dedicato alla quotidianità dei player con un abbigliamento in collaborazione con Kaze realizzato con materiali 100% riciclabili.

Esports Academy si era già resa protagonista in precedenza su Sky con eventi e corsi. Sui nostri canali ha organizzato il torneo "Everybody Plays Home", giocato su Fifa 20 durante il lockdown tra le divisioni eSport di Sampdoria, Spal, Inter, Udinese, Parma, Sassuolo, Bologna e Fiorentina. Inoltre, ESY ha collaborato attivamente con la prima rubrica Sky sul mondo eSport: “Sky eSports Play”, condotta da Gianluigi Bagnulo e Luca Mastrorilli.

Quello eSport è un settore in continua evoluzione, soprattutto nel nostro Paese, e la missione di Esports Academy è di valorizzarlo al massimo: "La nostra sfida quotidiana, ormai da anni, è quella di promuovere a livello culturale questo settore attraverso la fruizione di contenuti educational, tornei e tanto altro – ha spiegato Mattia Guarracino -. L’avvento da precursori nel settore e l’esperienza decennale acquisita ci consentono di intercettare facilmente i trend in continua e rapida evoluzione. L’obiettivo sarà, dopo aver intercettato questi trend e giochi del momento, trasformare il tutto in opportunità di business, attraverso la creazione di tornei, corsi e coaching dedicati".