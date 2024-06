Vittoria spettacolare dell'Argentina nell'amichevole contro il Guatemala in preparazione alla Copa America: l'Albiceleste si è mostrata in ottima condizione per difendere il titolo vinto nel 2021 in Brasile. Inizialmente in svantaggio di un gol, la squadra di Scaloni riesce a ribaltare il risultato grazie alle doppiette di Messi e Lautaro

