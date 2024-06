Nella sfida inaugurale del torneo i campioni del mondo battono il Canada 2-0. La seconda rete dell'Argentina siglata da Lautaro Martinez su assist di Leo Messi, che diventa il giocatore con più presenze in Copa America. Ma non è l'unico record che la "Pulce" può raggiungere in questo torneo

Nella partita inaugurale della 48^ edizione della Coppa America di calcio, i campioni in carica del torneo e del mondo dell'Argentina hanno battuto 2-0 il Canada . Allo stadio di Atlanta, in Georgia, la nazionale del capitano Lionel Messi è passata in vantaggio al 49' con un gol di Julian Alvarez su assist di Alexis Mac Allister. Il raddoppio è arrivato all'88' con la rete di Lautaro Martinez su passaggio di Messi.

Messi da record e ne può raggiungere altri

Il campione argentino Lionel Messi è diventato il giocatore con più presenze nella storia della Coppa America, raggiungendo le 35 presenze con la partita di apertura del torneo in cui l'Albiceleste ha battuto il Canada. Il 36enne condivideva finora il record con il portiere cileno Sergio Livingstone. Le presenze di Messi sono state distribuite in sette edizioni della 'Copa', a partire dal torneo del 2007 in Venezuela. L'otto volte vincitore del Pallone d'oro potrebbe stabilire più record nella competizione di quest'anno: gli servono quattro reti per eguagliare il connazionale Norberto Mendez e il brasiliano Zizinho come capocannoniere di tutti i tempi della Coppa America, con 17 gol. Se l'Argentina campione in carica dovesse vincere la competizione, Messi diventerebbe anche il primo capitano a vincere 3 tornei consecutivi