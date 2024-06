Copa America, Messi salta Argentina-Perù per un problema muscolare

La Copa America per l'Argentina si sta rivelando positiva. Due partite e due vittorie contro Cile e Canada nel gruppo A che vede la squadra di Leo Messi già qualificata ai quarti di finale e sicura del primo posto nel girone. L'unica nota stonata è l'infortunio capitato a Leo Messi che durante l'ultima sfida contro il Cile ha accusato un problema all'adduttore destro che non dovrebbe essere particolarmente grave ma che gli non permetterà di giocare stanotte, alle 2 italiane, contro il Perù. Una scelta che sembra più precauzionale che altro come lo stesso ct Scaloni ha fatto intendere in conferenza stampa: "Leo ha avuto un problema nell’ultima partita, non ci sarà. Vedremo come starà giorno per giorno e speriamo che sia presente per la prossima partita". Lunedì 24 giugno Messi, ha compiuto in ritiro, 37 anni

vedi anche Riscatto Brasile col Paraguay, Colombia ai quarti