Riscatto Brasile col Paraguay, Colombia ai quarti

Nella seconda giornata del girone D di Copa America 2024 arriva il primo verdetto: la Colombia è già qualificata per i quarti di finale grazie al netto 3-0 inflitto al Costa Rica. Luis Diaz ha aperto la gara al 31′ con un rigore, poi la Colombia nella ripresa ha chiuso il match grazie alle reti in rapida successione fra il 59' e il 672' di Davinson Sanchez e Jhon Cordoba. Il Brasile invece ha riscattato il deludente esordio proprio con Costa Rica travolgendo il Paraguay per 4-1. Partita in discesa già nel primo tempo: Paquetà sbaglia un rigore – ne trasformerà un altro nel finale – ma Vinicius jr ne fa due e con Savinho è già 3-0 all’intervallo. La rete di Alderete in avvio ripresa illude il Paraguay, che giocherà gli ultimi dieci minuti in inferiorità numerica per l’espulsione di Cubas. Brasile quasi certo del secondo posto anche per la differenza reti favorevole con Costa Rica ma il prossimo 3 luglio (alle ore 3.00 italiane) contro la Colombia si giocherà il primo posto nel gruppo D.