Tre su tre per l'Uruguay che si qualifica ai quarti di finale della Copa America a punteggio pieno. La squadra di Bielsa ha battuto anche gli Stati Uniti, grazie alla rete dell'esterno del Napoli Olivera. Sconfitta e eliminazione per la nazionale allenata da Gregg Berhalter. Per la prima volta una squadra ospitante non supera la fase a gironi della competizione. Ai quarti di finale l'Uruguay affronterà la seconda del gruppo D, posizione occupata al momento dal Brasile.