Continua la festa dell'Argentina, accolta in grande stile a Buenos Aires dopo il successo in Copa America, il sedicesimo della sua storia. Dai coriandoli all'aeroporto ai fuochi d'artificio fino alla marea di tifosi che hanno accompagnato il pullman della squadra durante il suo tragitto. Per Messi e compagni un'altra notte da ricordare. Guarda il VIDEO della festa

ARGENTINA CAMPIONE - CLASSIFICA MARCATORI