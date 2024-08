Il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della finale di Supercoppa Europea con il Real Madrid: "Avremo rispetto, ma scenderemo in campo con coraggio e senza paura". Parole ribadite anche da Lookman: "Ci mancano dei giocatori, ma abbiamo la mentalità giusta per affrontare il Real anche in queste condizioni"

L'appuntamento dell' Atalanta con la storia è alle porte. Vinta l'Europa League, i nerazzurri affronteranno il Real Madrid con in palio la Supercoppa Europea. "Sarà una sfida bellissima, ci sono tante voci di mercato, ma non vogliamo avere alibi", ha dichiarato Marten De Roon a Sky alla vigilia della partita, "dobbiamo applicare la nostra filosofia, il nostro modo di giocare e soprattutto credere che possiamo battere il grande Real. Avremo rispetto, ma scenderemo in campo con coraggio e senza paura". De Roon ha superato l'infortunio che lo ha costretto a saltare la finale con il Bayer Leverkusen ed è pronto a dare il suo contributo: "L'estate mi ha dato il tempo di recuperare bene. Mi sono allenato regolarmente con la squadra sapendo che sarebbe arrivata questa partita. Ho tanta voglia di giocare una finale ".

Lookman: "Siamo pronti, abbiamo la mentalità giusta"

L'uomo immagine del trionfo in Europa League è senza dubbio Ademola Lookman, autore di una tripletta contro il Bayer Leverkusen. "Non sento particolare pressione, più o meno è sempre la stessa", ha continuato l'attaccante, "l'importante per me è giocare e aiutare la squadra. Siamo orgogliosi di giocarci un'altra finale, è chiaro che ci mancano dei giocatori, ma abbiamo la mentalità giusta per affrontare il Real Madrid anche in queste condizioni".