Real-Atalanta, la Supercoppa europea su Sky

Inizia con il match di Varsavia, ovvero la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Sport 4k e NOW TV), la grande stagione del calcio di Sky Sport. Primo trofeo da assegnare come anteprima delle nuove competizioni europee a partire dalla Champions League con il nuovo formato a 36 squadre. Si tratta di una prima in assoluto per l'Atalanta che dopo il cammino straordinario in Europa League, con la vittoria della coppa, si trova a scrivere un nuovo e prestigioso capitolo della sua storia. L'avversario di turno non è certo facile da affrontare: il Real Madrid campione d'Europa in carica e pieno di campioni, vecchi (Bellingham) e nuovi (Mbappé). L'Atalanta dovrà fare la conta con gli assenti, Scalvini, Scamacca e Zaniolo ma ha un collettivo in grado di mettere in difficoltà chiunque. Sky seguirà l’avvicinamento al match con collegamenti durante tutta la giornata su Sky Sport 24, per poi entrare nel vivo con gli studi pre e post-partita, a partire dalle 20, live direttamente dal National Stadium di Varsavia su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Conduzione affidata a Federica Masolin, che introdurrà e commenterà il match insieme a Stefano Borghi e Luca Marchegiani, quest’ultimo in cabina di commento insieme a Massimo Marianella, telecronista dell’incontro. Le ultime dal campo e gli aggiornamenti da bordocampo con Giorgia Cenni e Massimiliano Nebuloni.