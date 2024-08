Cristiano Ronaldo apre un canale Youtube

Calcio, sport, famiglia e molto altro

Ronaldo, attualmente al Al-Nassr in Arabia Saudita, parlerà ovviamente di calcio, la sua più grande passione, ma non solo. Spazio anche a dibattiti con ospiti su tematiche che riguardano lo sport agonistico e il suo mondo, come l'alimentazione, il wellness e la preparazione fisica. Anche famiglia, affari e istruzione saranno tra i temi trattati. "Mi è sempre piaciuto avere un rapporto forte in con fan", afferma Ronaldo, "E ora il canale YouTube mi permetterà di avene uno ancora più grande".