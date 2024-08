Introduzione

Il 23 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW riparte la Bundesliga, con la sfida tra il Borussia Mönchengladbach e il Bayer Leverkusen fresco campione di Germania… ma chi vincerà il Meisterschale? Sarà riconferma dell'impresa di Xabi Alonso &Co o tornerà a trionfare il Bayern di Monaco, consegnando a Kane il primo trofeo della carriera? Ecco come funziona e cosa dice l'algoritmo, anche in Premier, Liga e Ligue 1 (tutti i numeri sono stime pre inizio del campionato)

E IN SERIE A? CHI VINCERÀ LO SCUDETTO SECONDO L'OPTA PREDICTOR