E' morto il 27enne difensore uruguaiano del Nacional di Montevideo. Era ricoverato in gravissime condizioni ed è deceduto cinque giorni dopo essere crollato in campo a causa di un arresto cardiorespiratorio associato ad aritmia cardiaca durante il match di Copa Libertadores contro il San Paolo

Calcio sudamericano in lutto martedì dopo la morte del difensore uruguaiano Juan Izquierdo, crollato in campo dopoun arresto cardiorespiratorio associato ad aritmia cardiaca nel corso di una partita di Copa Libertadores la scorsa settimana. Il 27enne era stato subito sottoposto a cure mediche dopo essere collassato durante la partita del Nacional contro la squadra brasiliana del San Paolo il 22 agosto. Lascia due figli, il più piccolo è nato a inizio agosto.

Il collassio nel finale del match e senza alcun contatto con altri giocatori

Izquierdo è caduto a terra privo di sensi all'84' senza entrare in contatto con un altro giocatore. È stato portato fuori dal campo in ambulanza prima di essere curato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Albert Einstein". L'ospedale ha dichiarato in un comunicato che Izquierdo è morto di morte cerebrale a seguito, come detto, di un arresto cardiopolmonare associato ad aritmia cardiaca.