La valutazione dell'Uefa per i club sotto il regime del "Settlement Agreement". Le milanesi - tra le altre - "hanno raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'anno finanziario 2023". La Roma "ha leggermente superato l'obiettivo" ed è stata multata

La Uefa multa la Roma per due milioni di euro "per aver leggermente superato l'obiettivo intermedio stabilito nell'anno finanziario 2023". Ok Milan e Inter: hanno rispettato gli impegni del programma di metà 2023. È quanto si legge in una nota del massimo organismo internazionale: la Camera di Controllo dell'Uefa sta continuando infatti a monitorare tutti quei club che sono sotto il regime del "Settlement Agreement" all'interno del Fair Play Finanziario, tra queste società anche le tre italiane. Il Basaksehir, club di Istanbul, è stato sanzionato per mancata osservanza degli accordi con un anno di esclusione dalle coppe con la condizionale.