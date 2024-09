Del Piero, Pirlo e Buffon di nuovo in campo in Messico con le Fifa Legends

Tante leggende in campo per il Fifa Legends Match, a Monterrey, in Messico, paese che con Canada e Usa organizza il mondiale 2026. Nella selezione di ex star internazionali che ha sfidato una squadra di glorie del calcio messicano, anche tre campioni del mondo azzurri come Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Andrea Pirlo. Con loro di nuovo in campo anche Zanetti e Julio Cesar, Xavi e Puyol, Drogba e Terry. Il match è finito 3-3, poi i rigori hanno dato la vittoria alle star con gol decisivo di Del Piero