MLS, l'azienda italiana Soccerment diventa partner

La MLS ha annunciato di aver selezionato sei aziende in tutto il mondo per il suo "Innovation Lab", un modo per cercare di integrare sempre di più la tecnologia e il calcio. L’azienda italiana che è stata scelta dalla MLS è Soccerment, operativa dal 2019

Un’azienda italiana partner della MLS. Alla conquista dell’America verrebbe da dire e forse un po’ è proprio così. Cosa è successo? Presto detto. La MLS ha appena annunciato di aver selezionato sei aziende in tutto il mondo per il suo “Innovation Lab”, un modo per allargare i propri confini e cercare di integrare sempre di più la tecnologia e il calcio. Loro la definiscono un’iniziativa pionieristica (un po’ nello stile della conquista del Far West) addirittura necessaria per plasmare il futuro dello sport. Forse in maniera meno enfatica serve per continuare a far crescere e sviluppare le Lega cercando proprio di identificare e coltivare startup all’avanguardia e tecnologie avanzate. In che ambito? Coinvolgimento fan, prestazioni dei giocatori in campo e media, ovviamente.

Nel mondo di Soccerment L’azienda italiana che è stata scelta dalla MLS è Soccerment. E’ operativa dal 2019, quindi molto giovane (se consideriamo anche la pandemia!), ma già ha avuto modo di differenziarsi in un mondo molto competitivo come quello della raccolta e soprattutto rielaborazione dati. Soccerment fondamentalmente utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dati e integra questo tipo di risultati con il tracciamento. In estrema sintesi sono due i prodotti di punta che hanno affascinato la MLS. La piattaforma XVALUE che offre metriche avanzate, ottimizzando il più possibile l’analisi delle partite e lo scouting. E XSEED ovvero - come lo definiscono loro - il parastinco intelligente che cattura dati durante la partita. Dati che ovviamente poi vengono rielaborati.

Tecnologia dello sport all'avanguardia L'opportunità di farsi conoscere in USA è arrivata dalla MLS Innovation Lab, lanciato nell’autunno 2023, e che si pone come obiettivo quello di far rimanere la Lega americana sempre all’avanguardia della tecnologia dello sport. Pensate che nella passata stagione, dopo il lavoro di 9 mesi nei campionati giovanili, le aziende sono state presentate nell’All Star Game della MLS. Con dimostrazioni live in-game di tecnologie pionieristiche, tra cui il tracciamento avanzato dei giocatori tramite GPS, il doppiaggio in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale e un'esperienza di realtà aumentata per i fan.