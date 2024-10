Gravina: "Dobbiamo mettere in sicurezza il calcio"

Gravina: "Dobbiamo essere impegnati nel mettere in sicurezza il mondo del calcio"

Il calcio è un fattore di integrazione, è inclusione, ma questo non significa che il sistema non viva dei momenti di difficoltà. Per il Presidente della Figc il mondo calcistico sta vivendo una crisi entropica, che è in grado di generare una implosione al proprio interno: "Dobbiamo essere impegnati in maniera più precisa nel mettere in sicurezza il mondo del calcio: ci stiamo lavorando in maniera più incisiva, abbattendo l'idea di indebitamento eccessivo e scarsa patrimonializzazione. Ci sono numerosi impietosi".