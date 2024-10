Damián Olivera Bergallo è un argentino nativo di Ramos Mejía, cresciuto in una famiglia umile, che ha cercato di fare fortuna in patria creando una sua società prima di decidere nel 2012 di emigrare negli Usa. "Quando sono arrivato a Orlando pensavo che i miei risparmi sarebbero stati ripagati e che avrei fondato una società, ma in due mesi i miei risparmi erano finiti - raccontava a La Nacion qualche anno fa -. Pensavo che sarebbe stato più facile, ma sono finito per strada. I miei primi due anni sono stati molto difficili, ho lavorato facendo di tutto ma non ho mai pensato di tornare: non volevo farlo dopo aver fallito". Ha fatto il lavapiatti, il corriere, l'autista e nel mentre si è anche separato dalla moglie, fino a quando "praticamente sono finito per strada, vivendo e dormendo in macchina", come spiegato a El Mundo.