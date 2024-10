Neymar in campo a un anno dal crack al crociato

E' tornato in campo Neymar. Il fenomeno brasiliano a un anno dalla rottura del crociato è entrato nel finale con l'Al-Hilal nella sfida di Champions asiatica contro l'Al Ain, allenato da Hernan Crespo. 5-4 il risultato finale per la squadra di Neymar apparso ancora lontano dalla migliore condizione iJesus l’ha mandato in campo al 77’ nella sfida rocambolesca di Champions asiatica dell'Al Hilal contro l’Al Ain di Hernan Crespo, battuto 5-4

Neymar è finalmente tornato in campo. Dopo oltre un anno fermo ai box per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco subita nella sfida tra Brasile e Uruguay del 17 ottobre 2023, Neymar si è rivisto nel finale della sfida di Champions asiatica fra il suo Al Hilal e l'Al Ain. L'attaccante, ex Barcellona e Paris Saint-Germain, è entrato al minuto 77 al posto di Al Dawsari, autore della tripletta decisiva nel 5-4 finale a favore della squadra di Neymar. Il brasiliano ha messo in mostra una condizione ancora approssimativa ma è andato vicino al gol con un tiro cross uscito di poco.