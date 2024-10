Scene d'altri tempi in Argentina durante l’intervallo dei quarti di finale di Coppa traa Boca Juniors e Gimnasia. Gara sospesa per incidenti sugli spalti, oggetti in campo, agenti antisommossa con proiettili di gomma e spray. Per provare a placare gli animi fra tifosi e poliziotti è intervenuto Juan Riquelme, ex stella del Boca e attuale presidente del club