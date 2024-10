Morto Holder Trent, portiere di Philadelphia Union

Lutto nel mondo del calcio statunitense. All’età di 25 anni è morto Holden Trent, portiere dei Philadelphia Union. Ancora sconosciute le cause del decesso, che è stato confermato dal suo club e anche dalla sua famiglia attraverso un comunicato sui social: «Siamo sconvolti dalla straziante scomparsa di Holden Trent. Sebbene fosse un giocatore meraviglioso e un agguerrito avversario, era soprattutto un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra devoto che rendeva migliori coloro che lo circondavano. Incarnava il vero significato di determinazione, dedizione e perseveranza, e ci mancherà profondamente. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla sua fidanzata e ai suoi amici. Per rispetto degli amici e della famiglia di Holden, non ci saranno ulteriori dichiarazioni in questo momento e chiediamo che la loro privacy sia rispettata mentre sono in lutto».