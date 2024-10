Nuova delusione per Cristiano Ronaldo ma anche per Stefano Pioli: l'Al-Nassr è stato eliminato agli ottavi di finale di Kings Cup per mano dell'Al Tawoon allenato da Arruabarrena. Dopo le lacrime per la finale persa nella scorsa stagione, CR7 vede sfumare ancora una volta questo obiettivo, ma soprattutto spreca il calcio di rigore con cui l'Al-Nassr avrebbe potuto pareggiare il match e restare in partita. Dopo essere passato in svantaggio al 71' per mano di Al-Ahmed, al 96' la formazione di Pioli ha beneficiato di un penalty. Dal dischetto, neanche a dirlo, CR7, che però ha spedito il pallone in curva sancendo l'eliminazione dell'Al-Nassr agli ottavi di finale.