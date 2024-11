Social Football Summit 2024: programma e novità

Un’edizione ricca di novità con la presenza di oltre 150 speaker e di tutte le istituzioni sportive italiane. Due giorni di condivisione e approfondimenti su innovazione, marketing, comunicazione, finanza, social inclusion, health e turismo sportivo. Tra i presenti: Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani), Luigi de Siervo (Ceo Lega Serie A), Andrea Ferretti (Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni), Massimiliano Capitanio (Commissario Agcom), Marcello Fiori (Direttore Generale Inail), Marco Mezzaroma (Presidente di Sport e Salute), Elena Palazzo (Assessore allo sport della Regione Lazio), Michele Uva (Director Social & Environmental Sustainability Uefa), Giovanni Valentini (Vice presidente FIGC), Gaia Pretner (Head of Sustainability Eca), Javier Tebas (Presidente LaLiga), Andrea Sartori (Ceo Football Benchmark), Emma Joussemet (Head of Community Engagement Premier League), Alessandro Giacomini (Amministratore Delegato di Infront), Nick Speakman (Global Head Social Media Manchester United), Mauro Balata (Presidente Lega B), Michele Ciccarese (Direttore commerciale Lega Serie A), Mike Armstrong (Chief Marketing and Communications Officer Juventus), Giovanni Manna (Sport Director Napoli), Florent Ghisolfi (Responsabile Area Tecnica Roma), Anna Sagarra (Director of Global Projects Real Betis), Lorenzo Dallari (Direttore comunicazione Lega Serie A), Claudio Ranieri, Federico Cherubini, Cristiana Pace (Ceo Enovation Consulting).