Il Mondiale per Club è il nuovo formato a 32 squadre che si giocherà - a cadenza quadriennale - per la prima volta nel 2025, dal 15 giugno al 23 luglio, attraverso gli Usa con 12 stadi in 11 città per 63 partite totali. Si affronteranno le migliori squadre delle sei federazioni continentali, scelte in base alle recenti vincitrici delle competizioni e al ranking degli ultimi quattro anni, con finale prevista al MetLife Stadium di New York.