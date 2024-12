Scontri durante partita: oltre 50 morti in Guinea

Almeno 56 persone hanno perso la vita ieri a Nzérékoré, la seconda città più grande della Guinea, nel sud-est del Paese, a causa della calca nata dalle proteste del pubblico per le decisioni arbitrali durante una partita di calcio, ha reso noto oggi il governo con una nota. "Le manifestazioni per le decisioni arbitrali hanno portato a lanci di pietre da parte dei tifosi, provocando una calca mortale", ha affermato il governo nel comunicato pubblicato sulla televisione nazionale, come riporta ANSA. "I servizi ospedalieri riferiscono un bilancio provvisorio di 56 vittime" vi si legge ancora. "Il governo sta monitorando la situazione e ribadisce il suo appello alla calma per non impedire ai servizi ospedalieri di prestare soccorso ai feriti". Secondo alcuni media si trattava di un torneo in onore del capo della giunta militare Mamadi Doumbouya, salito al potere dopo un colpo di stato nel settembre 2021 e da allora presidente.