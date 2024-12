Icardi, intervento al ginocchio ok: "Torno presto"

L’attaccante ex capitano dell’Inter si è operato in Argentina dopo la rottura del crociato e del menisco del ginocchio destro. Icardi ha postato alcune foto dalla clinica dove si è sottoposto all’intervento e ha ringraziato il suo club, il Galatasaray, per il supporto. “Torno presto” la promessa di Maurito, che sarà difficile rivedere però in campo in questa stagione

Il percorso per tornare in campo non sarà breve ma intanto la buona notizia è che è iniziato. Mauro Icardi si è operato in Argentina, dopo l’infortunio dello scorso 7 novembre, quando durante il match vinto 3-2 dal suo Galatasaray contro il Tottenham l’argentino si infortunò. Rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro e operazione inevitabile. Difficile rivederlo in campo in questa stagione ma intanto l’ex capitano dell’Inter è apparso sorridente sui social, dopo l’operazione, con il chirurgo Guillermo Botto. Ora per Maurito inizia la riabilitazione e il lento percorso per tornare in campo.