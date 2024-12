Nel giorno in cui l’Athletic Bilbao premierà Beppe Bergomi con il "One-Club Man", il riconoscimento che il club spagnolo assegna a chi ha trascorso l'intera carriera professionistica in una sola squadra e che sarà consegnato allo “Zio” stasera, prima del fischio d'inizio della partita tra Athletic e Real Madrid, anche la Peña Leones Italianos lo ha voluto omaggiare. Si tratta dell’associazione, fondata nel 2000, che riunisce i tifosi dell'Athletic Bilbao in Italia e che ha “insegnato” anche a Bergomi cosa significhi essere parte del club basco. “Mi avete fatto conoscere una realtà incredibile, è un riconoscimento che mi rende orgoglioso e riempie la mia bacheca”, ha commentato lo Zio in un video postato anche sui canali social ufficiali dell’Athletic.