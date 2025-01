Lionel Messi, capitano dell'Inter Miami CF, è stato insignito della 'Medal of Freedom', la più alta onoreficenza degli Stati Uniti, dal Presidente Joe Biden. Messi è stata una delle 19 grandi personalità premiate con il prestigioso riconoscimento. Tuttavia, come si legge in un comunicato diffuso dal club, a causa di un conflitto con un impegno precedentemente stabilito Messi non è stato in grado di partecipare alla premiazione

Lionel Messi è stato insignito della 'Medal of Freedom' dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il riconoscimento è la più alta onorificenza civile della nazione, conferita a personalità che hanno contribuito in modo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altre iniziative significative della società, pubbliche o private. Messi, capitano dell'Inter Miami CF, sostiene programmi di assistenza sanitaria e di istruzione per i bambini di tutto il mondo attraverso la Leo Messi Foundation oltre ad essere un ambasciatore per UNICEF, attività che gli hanno permesso di ricevere il prestigioso riconoscimento. Nonostante ciò però, come confermato da un comunicato diffuso dall'Inter Miami CF, l'argentino non è stato in grado di partecipare alla premiazione a causa di un errore di programmazione. Queste le parole del comunicato: "Messi ha comunicato alla Casa Bianca, prima dell'evento, che è profondamente onorato e che è un privilegio ricevere questo riconoscimento. Tuttavia, a causa di un conflitto di programmazione e di impegni precedenti, non ha potuto partecipare. Ha apprezzato il gesto e si è augurato di avere l'opportunità di poter essere presente nel prossimo futuro". Tra i 19 premiati dal presidente Joe Biden anche la stella del basket Magic Johnson, attori come Denzel Washington e Michael J. Fox oltre a cantanti come Bono.